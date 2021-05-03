Перешкоджання роботі журналістів: на Запоріжжі з минулого року відкрили 11 справ

У Запорізькій області за минулий рік та першу декаду 2021 року зареєстровано 11 кримінальних справ пов'язаних з перешкоджання професійній діяльності журналістів.

Про це повідомили в ГУНП у Запорізькій області, передає Укрінформ.

Робоча зустріч керівників відділу захисту інтересів суспільства і держави та відділу комунікації з регіональною представницею "Інституту масової інформації" відбулася до Всесвітнього дня свободи преси.

"За минулий рік та першу декаду поточного року, органами досудового розслідування поліції Запорізької області зареєстровано 11 кримінальних проваджень, пов’язаних з перешкоджанням законній професійній діяльності журналістів - ст. 171 Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Наразі, за результатами проведених розслідувань, до суду направлено обвинувальний акт в одному кримінальному провадженні, ще у восьми тривають слідчі дії.

Як повідомляв Укрінформ, від початку року поліція передала до суду шість справ, пов’язаних із перешкоджанням журналістській діяльності.

3 травня світова спільнота відзначає Всесвітній день свободи преси.