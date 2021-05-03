Журналісти продовжують стикатися із жорстким політичним тиском – Боррель

Високий представник ЄС Жозеп Боррель виступив із Декларацією від імені всіх країн-членів, у якій наголосив, що Євросоюз продовжуватиме боротися проти будь-яких обмежень свободи преси.

Як повідомляє Укрінформ, текст декларації Високого представника ЄС оприлюднений на сайті Європейської Ради.

«Свобода інформації та свобода слова мають підтримуватися та захищатися будь-де. Це відповідає інтересам всіх. ЄС буде продовжувати піднімати голос проти будь-яких обмежень свободи висловлювання та проти проявів цензури, які порушують міжнародне законодавство з прав людини. Свобода преси є основою демократичних суспільств, які можуть процвітати лише за умови доступу громадян до надійної інформації та їх здатності робити інформований вибір. Свобода преси означає безпеку для всіх», - йдеться у документі.

Боррель зауважив, що в часи, коли незалежна та вільна діяльність медіа важлива як ніколи раніше, свобода преси продовжує перебувати під загрозою. Журналісти продовжують стикатися із жорсткими умовами праці, зі зростаючим фінансовим та політичним тиском, стеженням, свавільними арештами або з насильством лише за виконання своєї роботи.

Високий представник ЄС нагадав, що за даними UNESCO, з 2020 року були вбиті 76 журналістів, при цьому набагато більше були арештовані, або піддалися нападам та залякуванням. Особливе занепокоєння викликає гендерне насильство, що спрямовано проти жінок-журналістів.

Як ідеться у документі, свобода преси є фундаментальною цінністю для Європейського Союзу. Така свобода та безпека журналістів є ключовими пріоритетами нового Плану дії ЄС із захисту прав людини та демократії. Лише у 2020 році понад 400 журналістів скористалися механізмом ЄС із захисту правозахисників. Євросоюз продовжує вживати практичні заходи з підтримки журналістів та незалежних медіа, боротися із дезінформацією, що є особливо важливим завданням в умовах пандемії.

При цьому ЄС рішуче засуджує залякування та свавілля, з якими журналісти стикаються по усьому світу. У цьому контексті Делегації ЄС по усьому світу проводять уважний моніторинг випадків судового переслідування журналістів, виступають проти репресій, що застосовуються до правозахисників та працівників медіа, доводять ці занепокоєння до структур влади, зокрема, в контексті розвитку законодавства у сфері комунікації, медіа та свободи інформації.

«ЄС буде робити більше, як в Європі, так і за її межами, продовжуватиме координацію з міжнародними організаціями та пропонуватиме нові підходи. Одним із прикладів є пропозиція Єврокомісії щодо створення Кодексу цифрових послуг (Digital Services Act), головною метою якого є підвищити відповідальність провідних медіаплатформ за запровадження більш справедливих, більш безпечних та прозорих систем (інформування). Ми також продовжуємо діяти проти дезінформації, та разом із всіма партнерами шукаємо ефективні засоби для підтримки стійкої бізнес-моделі для незалежних медіа», - заявив Боррель.

Як повідомлялося, Всесвітній день свободи преси щорічно відзначається 3-го травня за ініціативою ООН з 1992 року, з метою підтримки свободи преси та висловлювань.

Фото: DPA