Перешкоджання роботі журналіста: поліція з початку року передала до суду шість справ

Від початку року поліція передала до суду шість справ, пов’язаних з перешкоджанням журналістській діяльності.

Як передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ, про це поінформував директор департаменту комунікації МВС Артем Шевченко під час онлайн-дискусії Інституту масової інформації «Свобода преси. Український контекст».

Так, протягом першого кварталу 2021 року органами досудового розслідування Національної поліції України розпочато досудове розслідування за 48 кримінальними правопорушеннями, пов’язаними з перешкоджанням законній професійній діяльності журналістів, з яких за ст. 171 КК України - 37, за ст. 345-1 КК України – 11.

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"До суду в першому кварталі передано шість справ (три справи за цей рік, три - за минулий), з них за ст. 171 ККУ – п’ять (три в Києві та дві в Одеській області), одна – за ст. 345-1 (в Житомирській області). Водночас поліція закрила 12 кримінальних проваджень із 48", - сказав Шевченко.

За ст. 171 (перешкоджання журналістській діяльності) відкрито найбільше – 37 – проваджень, ще 11 – за ст. 345-1 (погроза або насильство щодо журналіста) ККУ.

Зокрема, у Харківській області за фактом перешкоджання розпочали сім проваджень, у Запорізькій і Києві – по п’ять, у Закарпатській та Одеській – по чотири, у Донецькій, Львівській та Херсонській – по три, у Полтавській, Хмельницькій та Чернігівській – по два, у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Київській, Кіровоградській, Черкаській областях та ГУ Нацполіції в АР Крим – по одному.

Директор департаменту комунікації МВС нагадав, що стаття 171 ККУ віднесена до категорії кримінальних проступків, тобто нетяжких злочинів, відповідно передбачено полегшений механізм їхнього розслідування.

"Як тільки конфлікт закінчується тяжчими наслідками, псуванням майна журналістів, погрозами, завданням шкоди здоров’ю, кримінальне правопорушення перекваліфіковують на більш тяжке", - пояснив речник.

Він також поінформував, що 27 квітня прокуратура повідомила про передачу до суду справу щодо підпалу автомобіля, який використовувався знімальною групою «Радіо Свобода».

"Національна поліція України, яка координується Міністерством внутрішніх справ України, проводить досудові розслідування цієї категорії злочинів і постійно працює над тим, щоб робити це якісніше і швидше", - зазначив Шевченко.

Він також розповів про хід справи про вбивство журналіста Комарова, яке сталося у травні 2019 року у місті Черкаси. Тоді невідомий чоловік завдав декілька ударів у голову потерпілому, спричинивши йому тяжкі тілесні ушкодження.

"На жаль, досі не розкрите вбивство журналіста Комарова, яке трапилось у Черкасах у 2019 році. Після двох місяців перебування в лікарні, 20 червня 2019 року потерпілий помер. Наразі слідство розглядає три основні версії нападу і побиття: головна - помста через професійну журналістську діяльність, а також раптово виниклі неприязні відносини та злочин невстановленою особою, з метою заволодіння майном", - зазначив Артем Шевченко.

Директор департаменту розповів про хід слідчих дій у цій справі. Призначено 25 судових експертиз, допитано як свідків 1693 особи, проведено 7 оглядів місця події та 5 санкціонованих обшуків, відпрацьовано близько 100 камер відеоспостереження, на 17 камерах зафіксовано ймовірного злочинця. Досудове розслідування триває.

3 травня світова спільнота відзначає Всесвітній день свободи преси.