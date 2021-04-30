Міятович закликає посилити захист журналістів у Європі

У Раді Європи закликають уряди забезпечити захист журналістів, які виконують важливу суспільну функцію з інформування про проведення масових публічних заходів.

Про це йдеться в оприлюдненому 30 квітня коментарі комісара Ради Європи з прав людини Дуні Міятович, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Оператори, журналісти, фотокореспонденти та інші працівники ЗМІ зазнають нападів під час виконання своєї роботи: інформування про публічні зібрання, включаючи демонстрації, що становлять громадський інтерес… Вони повинні мати повний доступ до усіх публічних зібрань, мати можливість інформувати з цих подій безпечно та без втручання у свою діяльність», - наголосила комісар РЄ.

У Раді Європи вкотре констатували, що журналістика є небезпечною професією, яка відіграє надзвичайно важливу роль у незалежному висвітленні публічних зібрань.

Серед вимог та рекомендацій до національних урядів із забезпечення безпеки роботи журналістів у Раді Європи наголошують на неприпустимості нападів на представників ЗМІ та залишення причетних без покарання.

Влада також повинні порушувати, швидко і прозоро, розслідування таких випадків, які повинні класифікуватися як важкі правопорушення.

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«Якщо журналісти отримують погрози, то влада повинна забезпечити їхній захист», - додала Міятович.

Водночас, переконана комісар РЄ, влада має сприяти співпраці правоохоронних органів і журналістів, налагоджувати діалог із журналістськими організаціями з метою уникнення сутичок між поліцією і працівниками медіа.

3 травня під егідою ООН відзначається Всесвітній день свободи преси.