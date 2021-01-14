Торік зафіксували 77 випадків застосування сили до журналістів – НСЖУ

В Україні зафіксовано у 2020 році в рамках "Індексу фізичної безпеки журналістів" 77 випадків фізичної агресії щодо журналістів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НСЖУ .

Зазначається, що водночас загальна кількість постраждалих працівників медіа ще більша – 101, адже часто фіксуються напади на знімальні групи або групи журналістів. У 2019 році трапилися 75 інцидентів застосування сили до журналістів, у яких постраждали 86 медійників. Зростання випадків фізичної агресії щодо журналістів в НСЖУ насамперед пов’язують із психологічною напругою в суспільстві, викликаною карантинними обмеженнями.

"Антирейтинг проявів фізичної агресії до журналістів у 2020 році традиційно очолив київський регіон. У столиці та області – 26 випадків застосування сили до працівників ЗМІ. На другому місці – Одеська область (9 випадків), у Львівській і Харківській – по 6, у Дніпропетровській і Херсонській – по 5", - йдеться у повідомлення.

У НСЖУ зауважили, що стабільно високим лишається рівень фізичної агресії до жінок-журналісток: у 2020-му році постраждали 36 працівниць медіа (у 2019-му - 34).

Крім того, новою небезпечною темою є висвітлення дотримання в Україні карантинних обмежень. Зафіксовано 14 випадків, коли порушники карантину нападали на представників ЗМІ.

"Представники поліції чи різних правоохоронних структур застосовували силу до медійників 6 разів, посадовці, депутати й чиновники – 4 рази. Один випадок відбувся із застосуванням зброї", - додали у спілці.

У НСЖУ переконані, що професію журналіста робить небезпечною системна безкарність за злочини проти працівників ЗМІ та атмосфера ворожнечі, яка розпалюється публічними особами. Водночас у НСЖУ відзначають, що в 2020 році Національна поліція, як правило, оперативно реагувала на повідомлення про перешкоджання журналістській діяльності.

"Нині в суспільстві немає розуміння суті професії й важливості місії, яку виконують журналісти. Цькування, свідоме залякування, грубе перешкоджання професійній діяльності для декого – своєрідна норма. І це робить професію журналіста небезпечною", – наголосив голова НСЖУ Сергій Томіленко.

Він нагадав, що нерозкритими лишаються резонансні вбивства журналістів. Повністю відсутній прогрес у справі вбитого у 2019 році журналіста-розслідувача з Черкас Вадима Комарова.

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Як повідомляв Укрінформ, 20 червня 2019 року, не приходячи до тями, у лікарні помер черкаський журналіст Вадим Комаров. Він перебував у комі після жорстокого побиття, яке сталося 4 травня близько 9 ранку у центрі Черкас. На чоловіка посеред вулиці раптово напав невідомий, який завдав йому тілесних ушкоджень і зник з місця події. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження, але потім перекваліфікувала на "Замах на умисне вбивство".

"Індекс фізичної безпеки журналістів" – це щомісячний моніторинг фактів фізичної агресії до журналістів в Україні. "Індекс…" укладають спільно НСЖУ й партнери: ГО «Інформаційна безпека», ГО "Платформа прав людини", Академія української преси та Інститут розвитку регіональної преси.