На вулицях Києва з’явилися білборди на підтримку журналістів

На вулицях Києва знову з’явилися білборди з гаслами # Журналiсти_Важливi.

Як передає Укрінформ, на сайті Національної спілки журналістів України повідомляється, що одне зі столичних рекламних агентств у такий спосіб підтримало зусилля НСЖУ щодо захисту свободи слова і прав журналістів.

«Напередодні Нового року в Києві на трьох локаціях розміщені зображення, які звертають увагу людей на важливість професії журналіста. Білборди можна побачити в трьох районах: на Борщагівці, Подолі та в Голосієві», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що головна мета бордів – щоб звичайні люди задумалися, якою складною і ризикованою є професія журналіста і наскільки важливу роботу вони роблять.

«Але також цими гаслами ми хочемо дати імпульс гордості за свою професію і нашим колегам, журналістам. Ми всі займаємося важливою і потрібною справою», - наголошує голова НСЖУ Сергій Томіленко.

Він додає, що журналісти неідеальні, їх є за що критикувати.

«Але абсолютна більшість з нас намагається завоювати і виправдати найцінніше – довіру аудиторії. Професія журналіста небезпечна, бо нападають і погрожують. У часи епідемії є ризик захворіти. Постійний стрес через гарячі дедлайни – це класична особливість нашої справи. Але і насолода від творчості та відчуття, що ти своєю роботою допомагаєш людям, особливі”, – зауважує Томіленко.

Як нагадали в НСЖУ, на початку листопада з нагоди міжнародного дня боротьби із безкарністю за злочини проти журналістів у Києві вперше з'явилися носії зовнішньої реклами із гаслами #Журналісти_Важливі.