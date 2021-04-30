АСЖУ обере найкращих на церемонії «Найкращі спортивні медіа України 2020»

Асоціація спортивних журналістів України 7 травня оголосить кращих журналістів та спортсменів за підсумками 2020 року.

7 травня у приміщенні PMHUB відбудеться святкова церемонія нагородження «Найкращі спортивні медіа України 2020». Асоціація спортивних журналістів України, яка є представником міжнародної організації AIPS, оголосить імена переможців у 20 номінаціях. Серед них будуть нагороди за «Найкраще інтерв’ю», «Найкращий репортаж», «Медіа подію року». Також будуть визначені володарі почесних звань «Найкращий спортивний журналіст», «Найкращий футбольний журналіст», «Найкращий молодий журналіст», найкращі медіа у відповідних категоріях – електронні ЗМІ, телебачення, радіо, друковані видання, передає Укрінформ.

АСЖУ заснована 1999 року і вже два десятиліття гуртує спортивну спільноту, зокрема визначаючи найкращих у відповідних журналістських категоріях. Цього року гала-вручення обіцяє бути яскравішим та більш пам’ятним для лауреатів, оскільки АСЖУ заручилася підтримкою генерального партнера – бренду Parimatch, що допоміг в організації журналістського свята.

Для визначення найкращих, експерти проаналізували журналістські роботи за 2020 рік, голосуванням визначивши трьох найкращих у кожній категорії. Після цього відбулося голосування за списком трьох претендентів. Імена переможців будуть збережені до самого їхнього оголошення на церемонії вручення нагороди.

«Спортивні медіа переживають дуже непростий час. Чимало видань просто перестало існувати, журналісти масово втратили роботу. Ми маємо не дати журналістиці, у тому числі спортивній зникнути і підтримати наші спортивні медіа. Ця премія для цього й покликана – підтримати тих колег, які попри все, залишаються відданими професії і працюють більшою мірою всупереч, а не завдяки», - зауважує президент АСЖУ Олександр Гливинський.

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А от імена спортивних лауреатів 2020-го, визначених АСЖУ наприкінці минулого року уже відомі: титул «Найкращого атлета року» здобула легкоатлетка Марина Бех-Романчук, «Найкращим тренером» визнано її наставника Вадима Крушинського, а «Командою року» журналісти назвали жіночу біатлонну четвірку, котра здобула «бронзу» на чемпіонаті світу.