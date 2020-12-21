Марина Бех-Романчук – краща спортсменка року за версією АСЖУ
Укрінформ
В першій трійці Ярослава Магучіх і Олексій Новіков.
Стрибунка в довжину Марина Бех-Романчук визнана кращою спортсменкою року за версією Асоціації спортивних журналістів України (АСЖУ), повідомляє Укрінформ.
Цього року Марина виграла етапи Діамантової ліги в Стокгольмі і Досі, а також стала чемпіонкою України.
У голосуванні Бех-Романчук випередила стрибунку у висоту Ярославу Магучіх і стронгмена Олексія Новікова, які замкнули першу трійку.
10 кращих спортсменів року за версією АСЖУ
1. Марина Бех-Романчук
2. Ярослава Магучіх
3. Олексій Новіков
4. Ольга Харлан
5. Дмитро Підручний
6. Михайло Романчук
7. Дарина Білодід
8. Семен Новіков
9. Аліна Ягупова
10. Юлія Левченко.
Минулорічний переможець голосування, біатлоніст Дмитро Підручний, зайняв в цьому році п'яте місце.