Марина Бех-Романчук – краща спортсменка року за версією АСЖУ

В першій трійці Ярослава Магучіх і Олексій Новіков.

Стрибунка в довжину Марина Бех-Романчук визнана кращою спортсменкою року за версією Асоціації спортивних журналістів України (АСЖУ), повідомляє Укрінформ.

Цього року Марина виграла етапи Діамантової ліги в Стокгольмі і Досі, а також стала чемпіонкою України.

У голосуванні Бех-Романчук випередила стрибунку у висоту Ярославу Магучіх і стронгмена Олексія Новікова, які замкнули першу трійку.

10 кращих спортсменів року за версією АСЖУ

1. Марина Бех-Романчук

2. Ярослава Магучіх

3. Олексій Новіков

4. Ольга Харлан

5. Дмитро Підручний

6. Михайло Романчук

7. Дарина Білодід

8. Семен Новіков

9. Аліна Ягупова

10. Юлія Левченко.

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Минулорічний переможець голосування, біатлоніст Дмитро Підручний, зайняв в цьому році п'яте місце.