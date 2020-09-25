Бех-Романчук виграла етап Діамантової ліги в Катарі

Це друга перемога українки на етапах Діамантової ліги в цьому сезоні.

Українська стрибунка в довжину Марина Бех-Романчук перемогла на етапі Діамантової ліги в Катарі, повідомляє Укрінформ.

Бех-Романчук посіла перше місце, стрибнувши на 6.91 м. Це її кращий результат в сезоні. Відзначимо, що кращий результат українки в кар’єрі – 6.93 м.

В цьому сезоні Марина Бех-Романчук виграла також етап Діамантової ліги в Стокгольмі.

Як повідомляв Укрінформ, українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук виграла турнір в Берліні.

Фото: twitter.com/dldoha