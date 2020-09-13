Українка перемогла з найкращим результатом в сезоні.

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук виграла турнір в Берліні, повідомляє Укрінформ.

На берлінському Олімпійському стадіоні українка Марина Бех-Романчук показала перший результат у стрибках в довжину. Її краща спроба – 6.87 м. Це її найкращий результат в сезоні.

Друге місце посіла німкеня Малайка Міхамбо, яка стрибнула на 6.77 м.

Як повідомляв Укрінформ, Марина Бех-Романчук виграла змагання зі стрибків в довжину на етапі Діамантової ліги в Стокгольмі.