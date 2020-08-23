Марина Бех-Романчук виграла «золото» на етапі Діамантової ліги
Українка Марина Бех-Романчук виграла змагання зі стрибків в довжину на етапі Діамантової ліги в Стокгольмі, повідомляє Укрінформ.
Бех-Романчук посіла перше місце з найкращим особистим результатом сезону – 6.85 метра. Українка обійшла головну фаворитку змагань – Катрін Ібаргуен з Колумбії, яка показала другий результат (6.61).
Також в Стокгольмі українська легкоатлетка Анна Рижикова стала другою в бігу на 400 метрів з бар'єрами. Вона показала результат 55.19 секунд. Першою фінішувала Фемке Бол (Нідерланди) – 54.68.
Нагадаємо, етап Діамантової ліги в Стокгольмі виграла українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх. Друге місце у Юлії Левченко.
Як повідомляв Укрінформ, цього тижня Бех-Романчук виграла «срібло» на етапі World Athletics Continental Tour в угорському Секешфехерварі.