Четверо українок виступлять на етапі "Діамантової ліги" у Стокгольмі
Укрінформ
23 серпня у столиці Швеції пройде другий етап серії легкоатлетичних змагань "Діамантова ліга".
Як свідчить офіційний сайт турніру, України у Стокгольмі представлять чотии легкоатлеток у трьох дисциплінах.
Виступлять Ярослава Магучіх і Юлія Левченко (стрибки у висоту), Марина Бех-Романчук (стрибки у довжину) та Анна Рижикова (400 метрів з бар'єрами).
Як повідомлялося, на першому етапі "Діамантової ліги" у Монако у своїх дисциплінах Магучіх була першою, Левченко стала другою.
На фото: Ярослава Магучіх/uk.wikipedia.org.