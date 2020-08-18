Четверо українок виступлять на етапі "Діамантової ліги" у Стокгольмі

23 серпня у столиці Швеції пройде другий етап серії легкоатлетичних змагань "Діамантова ліга".

Як свідчить офіційний сайт турніру, України у Стокгольмі представлять ​​чотии легкоатлеток у трьох дисциплінах.

Виступлять Ярослава Магучіх і Юлія Левченко (стрибки у висоту), Марина Бех-Романчук (стрибки у довжину) та Анна Рижикова (400 метрів з бар'єрами).

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Як повідомлялося, на першому етапі "Діамантової ліги" у Монако у своїх дисциплінах Магучіх була першою, Левченко стала другою.

На фото: Ярослава Магучіх/uk.wikipedia.org.