Бех-Романчук, Рижикова і Кохан стали призерами етапу World Athletics Continental Tour

Михайло Кохан побив власний рекорд.

Українські легкоатлети виграли три нагороди на етапі World Athletics Continental Tour в Секешфехерварі (Угорщина), повідомляє Укрінформ.

Українська стрибунка в довжину Марина Бех-Романчук виграла срібну медаль. Вона показала результат 6.76 метра і програла 1 сантиметр переможниці Анастасії Мирончук-Івановій (Білорусь).

Українка Анна Рижикова посіла друге місце в бігу на 400 метрів з бар’єрами. Рижикова поступилася переможниці Фемке Бол (Нідерланди) – 1.19 секунди.

Український метальник молота Михайло Кохан виграв бронзову медаль. Він показав результат 77.78 метра. Це особистий рекорд 19-річного українця. Попередній кращий результат Кохана становив 77.62 метра.

Як повідомляв Укрінформ, українська легкоатлетка Ярослава Магучіх виграла перший етап Діамантової ліги в Монако.