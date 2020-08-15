Ярослава Магучіх виграла перший етап Діамантової ліги
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Укрінформ
Українські стрибунки у висоту Магучіх і Левченко подолали висоту 1.98 на змаганнях в Монако.
Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх виграла перший етап Діамантової ліги в Монако, повідомляє Укрінформ.
Перемогу українці приніс стрибок на 1.98 метра. На другому місці з таким же результатом інша представниця України – Юлія Левченко. Магучіх перемогла за рахунок меншої кількості використаних спроб.
В цьому сезоні організатори Діамантової ліги оголосили, що переможець легкоатлетичного сезону в загальному заліку визначатися не буде – всі етапи в цьому році будуть індивідуальними змаганнями.
Нагадаємо, що Магучіх і Левченко також заявилися на серію етапів дебютного сезону змагань Continental Tour. Участь в цьому турнірі візьме ще одна українка - Марина Бех-Романчук.
Фото: twitter.com/Diamond_League