Українські стрибунки у висоту Магучіх і Левченко подолали висоту 1.98 на змаганнях в Монако.

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх виграла перший етап Діамантової ліги в Монако, повідомляє Укрінформ.

Перемогу українці приніс стрибок на 1.98 метра. На другому місці з таким же результатом інша представниця України – Юлія Левченко. Магучіх перемогла за рахунок меншої кількості використаних спроб.

В цьому сезоні організатори Діамантової ліги оголосили, що переможець легкоатлетичного сезону в загальному заліку визначатися не буде – всі етапи в цьому році будуть індивідуальними змаганнями.

Читайте також: World Athletics ратифікувала світовий рекорд українки Ярослави Магучіх

Нагадаємо, що Магучіх і Левченко також заявилися на серію етапів дебютного сезону змагань Continental Tour. Участь в цьому турнірі візьме ще одна українка - Марина Бех-Романчук.

Фото: twitter.com/Diamond_League