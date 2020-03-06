World Athletics ратифікувала світовий рекорд українки Ярослави Магучіх

Всесвітня легка атлетика (World Athletics) ратифікувала світовий рекорд у приміщенні зі стрибків у висоту українки Ярослави Магучіх у категорії до 20 років (U-20).

Про це повідомляє пресслужба ФЛАУ.

“Всесвітня легка атлетика ратифікувала світовий рекорд U-20 у приміщенні зі стрибків у висоту українки Ярослави Магучіх”, - йдеться в повідомленні.

У зимовому сезоні-2020 українська легкоатлетка двічі била світовий юніорський рекорд у приміщенні зі стрибків у висоту. 18 січня у Львові Ярослава Магучіх стрибнула на 2,01 м, а 31 січня на змаганнях у Карлсруе (Німеччина) подолала 2,02 м, які офіційно і стали новим світовим рекордом U-20 у приміщенні.

Попереднє досягнення - 1,99 м було встановлене американкою Вашті Каннінгем 12 березня 2016 року.

Раніше Європейська легка атлетика (European Athletics, ЕА) ратифікувала юніорський рекорд Ярослави Магучіх. Рекорд Європи зі стрибків у висоту у категорії U-20 вона встановила на чемпіонаті світу у Досі (Катар). 30 вересня 2019 року 18-річна українська спортсменка взяла висоту 2,04 м, яка принесла їй срібну медаль чемпіонату світу, а також стала світовим юніорським рекордом.