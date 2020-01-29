European Athletics ратифікувала юніорський рекорд українки Ярослави Магучіх

Європейська легка атлетика (European Athletics, ЕА) ратифікувала юніорський рекорд української легкоатлетки Ярослави Магучіх.

Відповідний офіційний лист Європейська легка атлетика надіслала на адресу ФЛАУ від імені виконавчого директора ЕА Крістіана Мілза. Про це повідомляє пресслужба ФЛАУ.

Рекорд Європи зі стрибків у висоту у категорії U-20 Ярослава Магучіх встановила на чемпіонаті світу у Досі (Катар).

30 вересня 2019 року українська спортсменка взяла висоту 2,04 метра, яка принесла їй срібну медаль чемпіонату світу, а також стала світовим юніорським рекордом.

Як повідомлялося, нещодавно Ярослава Магучіх встановила новий світовий рекорд U-20 і у приміщенні. 18-річна українська стрибунка здобула перемогу на Меморіалі Дем'янюка у Львові, який проходив в закритому приміщенні. Спортсменка перемогла з результатом 1.99 метра, після чого вирішила зробити додаткові спроби і підкорила з третього разу висоту 2.01 м. Це світовий рекорд серед спортсменок до 20 років в закритому приміщенні.

Фото: facebook