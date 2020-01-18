Магучіх перемогла на Меморіалі Дем'янюка зі світовим рекордом

Українка встановила новий світовий рекорд U-20 у приміщенні.

18-річна українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх здобула перемогу на Меморіалі Дем'янюка у Львові, який проходив в закритому приміщенні. Українка перемогла з результатом 1.99 метра, повідомляє Укрінформ.

Легкоатлетка вирішила зробити додаткові спроби, підкоривши з третього разу висоту 2.01. Це світовий рекорд серед спортсменок до 20 років в закритому приміщенні.

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Також Магучіх повторила рекорд України в приміщенні, який у 2008 році на чемпіонаті світу встановила Віта Паламар. Краще досягнення Магучіх на відкритому повітрі – 2.04.

Результат Магучіх (2.01) став кращим результатом сезону в світі в закритих приміщеннях. Другий результат належить іншій українській легкоатлетці Юлії Левченко, яка стрибнула на 2.00 на турнірі «Різдвяні старти», що пройшов 11 січня в Києві.