ABAF визнала Магучіх кращою молодою легкоатлеткою світу

Українська стрибунка у висоту 18-річна Ярослава Магучіх перемогла у номінації “Висхідна зірка” 2019 року за версією Асоціації Балканських легкоатлетичних федерацій (ABAF).

Урочиста церемонія нагородження Balkan Athletics Gala-2019 відбулася в Белграді (Сербія) 27 листопада, повідомляє пресслужба ФЛАУ.

Про спілкування з молодою зіркою розповів президент Легкої атлетики України Ігор Гоцул.

"До нашої делегації входили такі зірки світового спорту, як чемпіон світу з бігу на 1500 метрів, віцепрезидент ФЛАУ Іван Гешко, спеціальним гостем події був наш уславлений спортсмен Сергій Бубка. Ну і справжній фурор викликала Ярослава Магучіх, яку, слідом за ІААФ та ЄА, визнала “Висхідною зіркою-2019" і АБАФ.

Окремо відзначив би наше спілкування з Ярославою Магучіх. Я, наприклад, з великим подивом і сумом дізнався, що вона не має де взимку стрибати в рідному Дніпрі. Зараз ми будемо дуже серйозно підключатися до розв’язання цього питання. В Дніпрі дуже багато робиться для спорту взагалі й легкої атлетики зокрема, реалізуються достатньо масштабні програми. Але цей аспект залишився якимось чином поза увагою. Найближчим часом у мене відбудуться перемовини з обласною федерацією, керівництвом міста. Впевнений, ми вирішимо це завдання, і нічого не стане на заваді Ярославі реалізувати їй свій величезний потенціал", - сказав Гоцул.

Нагадаємо, раніше Ярослава Магучіх отримала нагороди Всесвітньої та Європейської легкої атлетики, а також Європейського олімпійського комітету. 2019 року легкоатлетка виграла "срібло" чемпіонату світу з юніорським світовим рекордом зі стрибків у висоту (2,04 м) та стала чемпіонкою Європи серед юніорок.

Фото: ABAF