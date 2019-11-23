Українка Магучіх – краща молода легкоатлетка світу 2019 року

У 2019 році Магучіх виграла «срібло» в стрибках у висоту на чемпіонаті світу, побивши світовий юніорський рекорд.

Українка Ярослава Магучіх перемогла в номінації «Висхідна зірка» серед світових легкоатлеток за підсумками 2019 року, повідомляє сторінка World Athletics в Twitter.

У 2019 році Магучіх виграла «срібло» в стрибках у висоту на чемпіонаті світу, побивши світовий юніорський рекорд (2,04 м).

За підсумками року Магучіх перемогла в номінації «Висхідна зірка» серед європейських легкоатлеток і виграла нагороду Петра Нуровскі як найкраща молода спортсменка за версією МОК.

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Ім'я переможниці було названо під час урочистої церемонії нагородження World Athletics Awards в Монако.