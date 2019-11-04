Українка Магучіх претендує на звання кращої молодої легкоатлетки світу
На звання кращої молодої легкоатлетки світу разом із Ярославою Магучіх претендують: Брітані Андерсон з Ямайки, Лемлем Хайлу з Ефіопії, Гленда Морехон з Еквадору і Ша’Каррі Річардсон зі США. Про це повідомляє пресслужба ФЛАУ.
Ім’я переможниці назвуть під час урочистої церемонії нагородження ІААФ World Athletics Awards 23 листопада у Монако.
Ярослава Магучіх цьогоріч із світовим юніорським рекордом виграла срібну медаль зі стрибків у висоту на чемпіонаті світу (2,04 м), а також стала чемпіонкою Європи серед юніорок.
Нагадаємо, Ярослава Магучіх стала кращою молодою легкоатлеткою 2019 року за версією Європейською легкої атлетики, а також виграла нагороду Петра Нуровського як найкраща юна спортсменка за версією МОК.
Фото: Getty Images for IAAF