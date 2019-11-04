Українка Магучіх претендує на звання кращої молодої легкоатлетки світу

Українка Магучіх претендує на звання кращої молодої легкоатлетки світу

Укрінформ
Українка Ярослава Магучіх потрапила до п’ятірки фіналісток на звання “Зірка, яка сходить” у світі за підсумками 2019 року.

На звання кращої молодої легкоатлетки світу разом із Ярославою Магучіх претендують: Брітані Андерсон з Ямайки, Лемлем Хайлу з Ефіопії, Гленда Морехон з Еквадору і Ша’Каррі Річардсон зі США. Про це повідомляє пресслужба ФЛАУ.

Ім’я переможниці назвуть під час урочистої церемонії нагородження ІААФ World Athletics Awards 23 листопада у Монако.

Ярослава Магучіх цьогоріч із світовим юніорським рекордом виграла срібну медаль зі стрибків у висоту на чемпіонаті світу (2,04 м), а також стала чемпіонкою Європи серед юніорок.

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Нагадаємо, Ярослава Магучіх стала кращою молодою легкоатлеткою 2019 року за версією Європейською легкої атлетики, а також виграла нагороду Петра Нуровського як найкраща юна спортсменка за версією МОК.

Фото: Getty Images for IAAF

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