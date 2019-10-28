Ярослава Магучіх отримала грошову нагороду від ЄОК

Під час гала-вечора, в рамках 48-ї Генеральної асамблеї Європейських Олімпійських Комітетів (ЄОК), було названо ім’я володаря нагороди імені Петра Нуровського.

Найкращою юною спортсменкою Європи визнано українську легкоатлетку Ярославу Магучіх, номіновану НОК України. Разом із нагородою переможниця отримала і грошову премію для навчальних і освітніх цілей, спрямовану на допомогу юній спортсменці на шляху до Олімпійських ігор. Про це повідомляє пресслужба НОК України.

Як відзначила сама Ярослава Магучіх, звертаючись до європейської спільноти, 2019 рік видався досить насиченим та прогресивним. А допомогли їй в цьому наполегливі тренування та гарні приклади іменитих співвітчизників-легкоатлетів, таких як Сергій Бубка.

Символічно, що ця премія була заснована задля збереження пам’яті про видатну постать олімпійського руху Європи Петра Нуровського. Аби його приклад спонукав молодих спортсменів продовжувати кар'єру, а вони, у свою чергу, ставали для прийдешніх поколінь взірцем здорового способу життя, заснованого на олімпійських принципах та цінностях.

Як повідомлялося, українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх перемогла в номінації “Зірка, яка сходить” під час церемонії нагородження EA Golden Tracks у Таллінні (Естонія). 2019 року 18-річна українка завоювала “золото” на чемпіонаті Європи U-20, а на ЧС-2019 в Досі стала наймолодшою медалісткою на дебютній для себе світовій першості серед дорослих.

Фото: facebook/olympicua