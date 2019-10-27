Ярослава Магучіх – краща молода легкоатлетка Європи-2019

У трійці кращих молодих легкоатлетів Європи українець Михайло Кохан.

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх перемогла в номінації «Зірка, яка сходить» під час церемонії нагородження EA Golden Tracks, яка проходила в Таллінні (Естонія), повідомляє Укрінформ.

У 2019 році Магучіх завоювала «золото» на чемпіонаті Європи U-20. На ЧС-2019 в Досі українка стала наймолодшою ​​медалісткою на дебютній для себе світовій першості серед дорослих.

У трійку фіналістів серед чоловіків потрапив також українець Михайло Кохан. У 2019 році він виграв чемпіонат Європи U20 з юніорських рекордом континенту з метання молота (84,73 м), а в жовтні посів п'яте місце вже на дорослому чемпіонаті світу.

Кращою легкоатлеткою року в Європі визнали Марію Ласіцкене, а найкращим легкоатлетом - Карстена Варгольма.