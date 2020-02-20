Ісаченков і Магучіх – найкращі легкоатлети січня в Україні

Стрибунка у висоту Ярослава Магучіх і стрибун у довжину Ярослав Ісаченков визнані найкращими легкоатлетами січня в Україні.

Переможці за версією Легкої атлетики України були визначені шляхом голосування, в якому брали участь експерти, ЗМІ та вболівальники. Про це повідомляє пресслужба ФЛАУ.

У січні Ярослава Магучіх виграла “Меморіал Олексія Дем’янюка”, міжнародні змагання зі стрибків у висоту у Коттбусі та етап World Athletics Indoor Tour у Карлсруе. Двічі встановлювала світовий юніорський рекорд зі стрибків у висоту у приміщенні (2,01 м, Львів і 2,02 м, Карлсруе), а також встановила рекорд України зі стрибків у висоту у приміщенні - 2,02 м.

Ярослав Ісаченков виграв змагання зі стрибків у довжину на міжнародному легкоатлетичному турнірі у Негвіздах (7,96 м) і посів друге місце у Яблонці (7,52 м).