Український стрибун у довжину Ісаченков виграв змагання в Чехії

Український легкоатлет Ярослав Ісаченков із особистим рекордом виграв міжнародні змагання HVĚZDY V NEHVIZDECH у Чехії.

Ярослав Ісаченков виборов “золото” у стрибках у довжину. Про це повідомляє пресслужба ФЛАУ.

Найкращою з його спроб була заключна, шоста - 7,96 метра.

Із цим результатом він встановив особистий рекорд у змаганнях стрибунів у приміщенні.

7,96 м стали також абсолютним рекордом Ісаченкова. Просто неба найкращим у нього був стрибок на 7,91 м 2019 року.

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Ірина Геращенко на змаганнях у Чехії посіла 2 місце у стрибках у висоту. Її результат - 1,85 метра.