Українець Новиков виборов титул найсильнішої людини планети

Українець став наймолодшим атлетом в світі, який завойовував цей статус.

24-річний Олексій Новиков став володарем титулу найсильнішої людини планети - World Strongest Man. Він переміг на змаганнях в Брейдентоні (Флорида, США). Українець став наймолодшим атлетом в світі, який завойовував цей статус, повідомляє Укрінформ.

Під час змагань Новиков встановивши світовий рекорд в тязі – 537,5 кг.

Новиков став першим українцем після Василя Вірастюка, якому вдалося стати володарем звання найсильнішої людини в світі в 2004 та 2007 роках.

Два місяці тому Олексій втратив титул найсильнішої людини України, яким володів 4 роки. Однак, він зміг реабілітуватися на світовому змаганні.

Фото: facebook.com/theworldsstrongestman