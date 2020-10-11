У Франківську встановили рекорд України з «перетягування автобусів» - попри карантин

В Івано-Франківську стронгмени протягнули дев'ять автобусів на відстань понад 7 метрів, установивши рекорд України.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуку повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

«9 найсильніших спортсменів України зібрав у Івано-Франківську Володимир Пиндус - шестиразова найсильніша людина Прикарпаття. Стронгмени встановили новий рекорд, потягнувши за канати одночасно 9 автобусів! Кажуть, з усіх способів тягнути автомобілі цей спосіб – найважчий фізично, до того ж дуже важко було спрогнозувати, як автобуси себе поведуть. Але змогли! Протягнули на 7 метрів і 9 сантиметрів!» - зазначив Марцінків.

Відомо, що вага автобусів, які перетягнули стронгмени, перевищує 100 тонн - 100 247 кг.

Тим часом у коментарях франківці нагадують меру про коронавірус і називають захід, який зібрав багато людей у «помаранчевій» зоні, безвідповідальністю.

Як повідомляв Укрінформ, у «помаранчевій» зоні епідеміологічної небезпеки з 5 жовтня на Прикарпатті перебувають міста Івано-Франківськ, Бурштин та Калуш, а також Городенківський, Косівський, Рогатинський, Тисменицький і Тлумацький райони.