Олександр Гливинський очолив Асоціацію спортивних журналістів України

Новим президентом Асоціації спортивних журналістів України (АСЖУ) став 44-річний Олександр Гливинський.

Так вирішив у четвер, 23 січня, позачерговий з'їзд АСЖУ у Києві, повідомляє Укрінформ.

Гливинський - відомий телевізійний спортивний коментатор, пресаташе національної збірної України з футболу.

Протягом 20-ти років Асоціацією спортивних журналістів України беззмінно керував Михайло Волобуєв, який 13 січня нинішнього року пішов з життя у віці 73-х років після важкої тривалої хвороби.