Німеччина засудила заборону РФ на в’їзд європолітикам
Так Міністерство закордонних справ ФРН прокоментувало оголошення Москвою санкцій сьогодні проти низки європейських політиків, передає Укрінформ.
«Уряд Німеччини дуже чітко відхиляє заборону на в'їзд у Росію восьми посадовим особам Європейського Союзу та окремих держав-членів ЄС, серед яких головний прокурор Берліна. Заходи, вжиті Російською Федерацією, на відміну від тих, що були вжиті Євросоюзом у березні проти винних у серйозних порушеннях прав людини - необґрунтовані за своєю суттю. Вони до того ж сприяють непотрібному напруженню відносин із Росією», - заявили в МЗС ФРН.
Як повідомлялось, міністерство закордонних справ РФ оголосило у п’ятницю персонами нон грата низку європейських посадовців, серед яких - віцепрезидент Європейської комісії Вера Юрова та голова Європарламенту Давід Сассолі. Берлінський прокурор, очевидно, потрапив у цей список через слідчі дії, які проводилися в німецькій столиці під час лікування там російського опозиціонера Олексія Навального, якого, як було підтверджено німецькою та низькою інших європейських лабораторій, було отруєно речовиною групи «Новичок».