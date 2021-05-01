Німеччина засудила заборону РФ на в’їзд європолітикам

Заходи, які російська сторона вживає щодо європейських політиків, є безпідставними.

Так Міністерство закордонних справ ФРН прокоментувало оголошення Москвою санкцій сьогодні проти низки європейських політиків, передає Укрінформ.

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«Уряд Німеччини дуже чітко відхиляє заборону на в'їзд у Росію восьми посадовим особам Європейського Союзу та окремих держав-членів ЄС, серед яких головний прокурор Берліна. Заходи, вжиті Російською Федерацією, на відміну від тих, що були вжиті Євросоюзом у березні проти винних у серйозних порушеннях прав людини - необґрунтовані за своєю суттю. Вони до того ж сприяють непотрібному напруженню відносин із Росією», - заявили в МЗС ФРН.

Як повідомлялось, міністерство закордонних справ РФ оголосило у п’ятницю персонами нон грата низку європейських посадовців, серед яких - віцепрезидент Європейської комісії Вера Юрова та голова Європарламенту Давід Сассолі. Берлінський прокурор, очевидно, потрапив у цей список через слідчі дії, які проводилися в німецькій столиці під час лікування там російського опозиціонера Олексія Навального, якого, як було підтверджено німецькою та низькою інших європейських лабораторій, було отруєно речовиною групи «Новичок».