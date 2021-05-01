МЗС Швеції викликало посла Росії через санкції

До МЗС Швеції сьогодні викликали посла Російської Федерації, щоб висловити протест у зв'язку з нещодавнім запровадженням Москвою санкцій проти шведського підданого.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Интерфакс.

"На відміну від запроваджених ЄС санкцій проти Росії, заходи, прийняті РФ, - довільні, їх юридичні підстави - сумнівні. Крім того, вони - політично мотивовані", - заявили у МЗС Швеції.

Як зазначається, напередодні представник МЗС Німеччини назвав санкції, запроваджені РФ проти чиновників з низки країн ЄС, необгрунтованими.

Як повідомляли ЗМІ, міністерство закордонних справ РФ оголосило у п’ятницю персонами нон грата низку європейських посадовців, серед яких - віцепрезидентка Європейської комісії Вера Юрова та голова Європарламенту Давід Сассолі.