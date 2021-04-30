Посольство США у Росії скоротить штат на 75%

Посольство Сполучених Штатів в Росії скоротить штат на 75% через рішення російської влади про заборону найму іноземних громадян в посольство США.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у пресрелізі американської дипмісії.

«Ми шкодуємо, що дії російської влади змусили нас скоротити наш штат співробітників, які надають консульські послуги, на 75%, проте ми будемо намагатися запропонувати громадянам США якомога більше послуг», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що штат посольства скорочують у зв'язку із рішення російської влади, яке забороняє наймати на роботу іноземних громадян в посольство США.

Також у дипмісії рекомендують громадянам США залишити територію Росії до 15 червня при закінченні терміну дії російської візи.

Як повідомляв Укрінформ, на початку квітня США оприлюднили новий пакет санкцій проти Росії, який, зокрема, включає видворення 10 російських дипломатів з посольства у Вашингтоні й заборону американським фінансовим інституціям на участь у первинних розміщеннях держборгу РФ, номінованого в рублях.

Москва «дзеркально» відповіла на видворення дипломатів і вжила ряд заходів, які зачіпають діяльність американської дипмісії в РФ.