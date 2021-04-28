Росія висилає дипломатів Словаччини, Латвії, Литви та Естонії
Як передає Укрінформ, про це заявили в Міністерстві закордонних справ РФ.
У зовнішньополітичному відомстві РФ вимагають, щоб двоє співробітників посольства Литви, а також по одному співробітнику посольств Латвії та Естонії покинули територію Російської Федерації у семиденний термін.
Також МЗС РФ як захід у відповідь оголосило трьох співробітників посольства Словаччини в Москві persona non grata і зобов'язало до 5 травня покинути країну.
Як повідомлялося, 17-18 квітня РФ і Чехія взаємно вислали співробітників посольств з Москви і Праги. Приводом до цього стали заяви влади Чехії про те, що російські спецслужби причетні до вибухів військових складів під Врбетиці в 2014 році.
22 квітня Словаччина заявила про видворення з країни трьох російських дипломатів. Там наголосили, що це рішення є реакцією на влаштований російськими агентами підрив складів боєприпасів у чеському Врбетиці в 2014 році.
Слідом за цим, на знак солідарності з чехами, Литва, Латвія та Естонія вислали чотирьох російських дипломатів.