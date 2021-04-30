У Туреччині земельний бум через чутки про придбання ділянок Біллом Гейтсом

На північному заході Туреччини після розповсюдження інформації про те, що американський мільярдер, засновник Microsoft Білл Гейтс придбав у регіоні 22 тисячі акрів землі (майже 9 тис. га - ред.), ціни на земельні ділянки зросли вдвічі.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на турецьке видання Hurriyet Daily News.

«Ціни на землю на північному заході Туреччини зросли майже вдвічі після чуток про те, що засновник Microsoft Білл Гейтс придбав 22 тисячі акрів сільськогосподарських земель у регіоні», - повідомляє видання.

Спекуляції про те, що Гейтс купив землю в регіоні, вперше з’явилися в соціальних мережах та на кількох місцевих сайтах новин.

Через значний ажіотаж один із депутатів, представник цього регіону в парламенті, зробив запит щодо правдивості розповсюджуваної інформації.

У земельному реєстрі провінції Едірне, Текірдаг та Киркларелі немає записів про реєстрацію земель на ім’я Гейтса.

Рієлтори та експерти попередили громадськість про можливі спекуляції.

У цьому районі історично було завжди багато інвесторів, зокрема іноземних.

Білл Гейтс, відомий як один з найбагатших людей у ​​світі, за деякими оцінками, його статки складають $129 млрд. У січні американські ЗМІ повідомляли, що Гейтс накопичив найбільший портфель приватних сільськогосподарських угідь у США, який складає 242 тисяч акрів (майже 98 тис.га - ред.).