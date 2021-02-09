Білл Гейтс назвав дві загрози для світу, гірші за пандемію COVID-19
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Daily Star.
Перша з них, на його думку, це зміна клімату. Щороку це ставатиме причиною загибелі навіть більшої кількості людей, ніж під час пандемії, стверджує Гейтс. Друга небезпека - біотероризм.
"Хтось, хто хоче заподіяти шкоду, може спроєктувати певний вірус, і кількість жертв внаслідок цього може бути більшою ніж у результаті природніх епідемій, як та що триває зараз", - зазначив Гейтс.
Гейтс вважає, що люди не можуть зупинити майбутні пандемії, хоча він додав, що "ми могли б підвищити свою готовність, щоб ми ніколи не мали смертності десь поблизу того, що маємо сьогодні".
Як повідомлялося, у світі станом на ранок 9 лютого зафіксовано 107 007 730 випадків хвороби COVID-19, зокрема 2 336 337 – летальних, одужали 78 851 588 осіб.