Чергові перемовини з кіпрського питання у Женеві завершилися нічим

У Женеві відбувся черговий раунд перемовин за посередництва ООН із метою врегулювання кіпрського питання. Перемовини завершилися без успіху.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція DPA.

Неофіційні перемовини стали черговою віхою у спробі знайти рішення щодо давнього конфлікту, що призвів до поділу острову Кіпр на дві частини та одностороннього проголошення незалежності Республікою Північного Кіпру.

Перемовини почалися у вівторок та закінчилися сьогодні. Грецька та турецька кіпрські сторони не змогли домовитися про достатньо спільних позицій для того, щоб починати офіційні перемовини, повідомив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

Він зазначив, що планує скликати новий раунд неформальних перемовин за участі представників усіх сторін.

Як повідомляв Укрінформ, у Туреччини та члена ЄС Греції існують розбіжності в питанні видобутку нафти та газу на морському шельфі неподалік Кіпру. Греція та ЄС неодноразово заявляли, що Туреччина незаконно здійснює буріння в цій зоні. Анкара наполягає, що ці води в межах її виключної економічної зони. Така суперечлива позиція призвела до зростання напруги в регіоні із залученням військово-морських кораблів Туреччини та Греції.

Європейський Союз продовжив до 12 листопада 2021 року режим санкцій проти фізичних осіб та установ у зв’язку з проведенням Туреччиною «незаконних» дій з буріння у Східному Середземномор’ї.

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Санкційний режим був запроваджений за рішенням Ради ЄС від 14 жовтня 2019 року та підтриманий Європейською радою 17-18 жовтня минулого року, під час якої глави держав та урядів ЄС підтвердили повну солідарність із Кіпром у дотриманні його суверенітету та суверенних прав відповідно до міжнародного законодавства і доручили Єврокомісії та Європейській службі зовнішніх дій представити рамкові пропозиції для обмежувальних заходів.