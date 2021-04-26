Кіпр з 10 травня скасує всі обмеження для вакцинованих від COVID-19 мандрівників
Як передає Укрінформ, про це повідомив заступник міністра туризму Кіпру Саввас Пердіос, інформує Cyprus News Agency.
«Ми повідомимо наших партнерів приблизно з 65 країн, що з 10 травня дозволяється в'їзд туристам, які завершили програму вакцинації, їм буде дозволено прибувати до Кіпру без негативного тесту на COVID-19 та без періоду ізоляції, навіть якщо вони мали контакт з підтвердженим хворим", – сказав Пердіос.
Це нововведення стосується громадян держав-членів Євросоюзу, країн Європейського економічного простору та країн, що не входять до ЄС, як-от Велика Британія, Канада, Білорусь, Єгипет, Грузія та Ізраїль.
Про карантинні обмеження для громадян України чи їх скасування у матеріалі не згадується.
Як повідомлялося, Кіпр відкрив свої кордони для усіх мандрівників з України з 1 квітня 2021 року.
Станом на ранок 26 квітня у світі з початку пандемії підтверджено 147 801 542 випадків COVID-19, зокрема 3 122 712 летальних. Водночас від цієї хвороби вже змогли одужати 125 352 400 людей.
Фото: cna.org.cy