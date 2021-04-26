Кіпр з 10 травня скасує всі обмеження для вакцинованих від COVID-19 мандрівників

З 10 травня уряд Кіпру скасує всі карантинні обмеження для туристів, які повністю щеплені від коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомив заступник міністра туризму Кіпру Саввас Пердіос, інформує Cyprus News Agency.

«Ми повідомимо наших партнерів приблизно з 65 країн, що з 10 травня дозволяється в'їзд туристам, які завершили програму вакцинації, їм буде дозволено прибувати до Кіпру без негативного тесту на COVID-19 та без періоду ізоляції, навіть якщо вони мали контакт з підтвердженим хворим", – сказав Пердіос.

Це нововведення стосується громадян держав-членів Євросоюзу, країн Європейського економічного простору та країн, що не входять до ЄС, як-от Велика Британія, Канада, Білорусь, Єгипет, Грузія та Ізраїль.

Про карантинні обмеження для громадян України чи їх скасування у матеріалі не згадується.

Як повідомлялося, Кіпр відкрив свої кордони для усіх мандрівників з України з 1 квітня 2021 року.

Станом на ранок 26 квітня у світі з початку пандемії підтверджено 147 801 542 випадків COVID-19, зокрема 3 122 712 летальних. Водночас від цієї хвороби вже змогли одужати 125 352 400 людей.

Фото: cna.org.cy