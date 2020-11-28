МЗС Туреччини розкритикувало резолюцію ЄП та його позицію щодо Кіпру

Позиція Європейського парламенту по Кіпрському питанню не відповідає реальності, не відповідає загальним інтересам ЄС, не сприяє врегулюванню кіпрського питання та поліпшенню добросусідських відносин.

Про це йдеться в коментарі офіційного представника МЗС Туреччини Хамі Аксоя щодо останньої резолюції Європарламенту, повідомляє Укрінформ.

«Ми повністю відкидаємо необов’язкову рекомендаційну резолюцію, прийняту Європейським парламентом на пленарному засіданні 26 листопада 2020 року щодо Туреччини та Турецької Республіки Північного Кіпру… Резолюція, яка безсумнівно, була продиктована грецько-кіпрською адміністрацією, ще раз виявила ступінь упередженості та віддаленості Європардаменту від реального сприйняття кіпрського питання», - йдеться в коментарі речника МЗС Туреччини.

В Анкарі вважають, якщо такий підхід та ставлення будуть збережені, органи ЄС не зможуть зробити конструктивний внесок у врегулювання кіпрського питання.

«Взяття в заручники відносин Туреччини та ЄС кіпрським питанням не служить ні загальним інтересам ЄС, ні врегулюванню кіпрського питання, ні поліпшенню добросусідських відносин… Туреччина буде продовжувати рішуче захищати як власні права, так і права турків-кіпріотів, не покладаючись на будь-які загрози та шантаж, і підтримуватиме зусилля щодо діалогу та переговорів», - заявив Арсой.

У МЗС Туреччини закликали ЄП та ЄС виконати зобов'язання перед турками-кіпріотами, взяті у квітні 2004 року та поважати їхні права та інтереси.

Як відомо, вчора Європарламент прийняв резолюцію, яка містить заклик ввести санкції проти Туреччини, що пов’язано з діями країни у Середземному морі, Лівії, Сирії, а також через безпосередню підтримку Азербайджана під час останнього конфлікту в Нагірному Карабаху. Також у документі міститься заклик знову закрити для відвідувачів район-привид Вароша (турецька назва Мараш) у місті Фамагуста на території Північного Кіпру, відкритий на початку жовтня цього року.

Також днями Греція звинуватила Туреччину в підриві згуртованості НАТО. Міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас у телефонній розмові з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом напередодні зустрічі міністрів закордонних справ Альянсу 1-2 грудня заявив, що поведінка Туреччини є не лише фактором дестабілізації у регіоні Східного Середземномор’я, але й підриває згуртованість альянсу НАТО у критичний момент.

Як повідомлялося, 12 листопада 2021 року, ЄС продовжив режим санкцій проти фізичних осіб та установ у зв’язку з проведенням Туреччиною, як йдеться у рішенні, «незаконних» дій з буріння у Східному Середземномор’ї.

Згаданий санкційний режим проти незаконних дій з буріння у Східному Середземномор’ї був запроваджений за рішенням Ради ЄС від 14 жовтня 2019 року, та підтриманий Європейською радою 17-18 жовтня минулого року, під час якої глави держав та урядів ЄС підтвердили повну солідарність з Кіпром у дотриманні його суверенітету та суверенних прав відповідно до міжнародного законодавства, і доручили Єврокомісії та Європейській службі зовнішніх дій представити рамкові пропозиції для обмежувальних заходів.