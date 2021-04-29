У Латвії ресторанам дозволять відкрити літні майданчики

З 7 травня у Латвії ресторани зможуть приймати відвідувачів на літніх майданчиках, дотримуючись встановлених карантинних заходів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція LETA.

Сьогодні в остаточному читанні Сейм Латвії схвалив поправки, що дозволять закладам громадського харчування з 7 травня надавати послуги на відкритому повітрі відповідно до епідеміологічних вимог, встановлених урядом.

Сейм прийняв таке рішення попри те, що раніше уряд вирішив не послаблювати чинні в країні карантинні обмеження до 11 травня.

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Раніше такі вимоги передбачали обмежену кількість людей за одним столом, безпечну відстань між столами та обмежений час роботи закладів. Зокрема, за одним столом можна обслуговувати до чотирьох осіб, водночас відстань між столами має бути не менше двох метрів.

Однак, залежно від епідеміологічної ситуації, латвійський уряд зможе прийняти рішення про призупинення надання цих послуг на певний період.

Як повідомлялося, станом на ранок 29 квітня від початку пандемії у світі виявлено 150 242 628 випадків хвороби COVID-19, серед яких 3 164 170 летальних. Водночас від хвороби вже одужали 127 775 690 осіб.