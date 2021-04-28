У Польщі анонсували пом’якшення карантинних обмежень

У Польщі упродовж травня відновлять роботу торговельні центри, заклади культури, спортивні об’єкти, з деякими обмеженнями ресторани та готелі, повернуться до стаціонарного навчання учні середніх шкіл.

Про це під час пресконференції у Варшаві повідомив у середу глава польського уряду Матеуш Моравецький, передає кореспондент Укрінформу.

За словами польського прем’єра, з 1 травня у Польщі буде дозволено спортивну активність на свіжому повітрі та в закритих спортивних об’єктах, а також відкриваються басейни.

Після травневих свят, з 4 травня у Польщі з дотриманням санітарного режиму буде відновлено роботу торговельних центрів, будівельних та меблевих супермаркетів, а також буде дозволено весь роздрібний продаж. Тоді ж буде відновлено стаціонарне навчання у повному обсязі учнів 1-3 класів шкіл. Крім того, буде відновлено роботу закладів культури та мистецьких галерей.

З 8 травня відновлять роботу готелі, які функціонуватимуть в режимі зайнятості до 50% місць.

З 15 травня відновлять роботу ресторани та кафе, які мають літні майданчики. Тоді ж буде відновлено навчання у школах в гібридному режимі (частково стаціонарному) учнів 4-8 класів. Тоді ж буде надано дозвіл на організацію весіль та інших масових заходів з лімітом до 25 осіб.

З 15 травня уряд Польщі скасовує обов’язок закривати ніс та рот на свіжому повітрі, але медичні маски й надалі треба буде носити у закритих приміщеннях.

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З 29 травня повернуться до стаціонарного навчання у Польщі учні всіх класів шкіл. Тоді ж буде збільшено ліміт на проведення масових заходів до 50 осіб, а також відкриття спортзалів та фітнес-клубів.

За останню добу в Польщі зафіксовано 8 895 випадків інфікування коронавірусом, 636 осіб померли. Загалом, від початку пандемії COVID-19 у Польщі інфікувалися близько 2,8 млн осіб, понад 66,5 тис. померли.

Фото: PAP/EPA/JEON HEON-KYUN