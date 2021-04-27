Словаччина послаблює карантин на тлі спаду захворюваності

Уряд Словаччини вирішив послабити чинні в країні обмеження, запроваджені у зв'язку з пандемією COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це пише The Guardian.

У рамках послаблення обмежень, початок нічної комендантської години перенесено з 20:00 на 21:00, а вболівальникам від сьогодні дозволено відвідувати спортивні заходи.

Від учора закладам харчування, зокрема ресторанам та кафе дозволено приймати гостей на літніх терасах та відкритих майданчиках. Однак суворі правила щодо гігієни та соціальної дистанції залишаються чинними.

Від початку пандемії COVID-19 у Словаччині унаслідок ускладнень спричинених хворобою померли 11 572 людини.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі станом на ранок 27 квітня зафіксували 148 590 531 випадок зараження коронавірусом. Зокрема, виявлено 3 136 670 випадків смертей, одужали 126 382 707 осіб.

Фото: АА