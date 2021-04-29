Франція випробувала балістичну ракету, здатну нести ядерний заряд

Франція здійснила успішний запуск балістичної ракети, яка здатна нести ядерний заряд.

Про це повідомляє Міністерство збройних сил Франції, передає Укрінформ.

Запуск проведено 28 квітня зі стартового майданчика наземного базування у департаменті Ланді, що на південному заході країни за програмою ракетних випробувань М51. Після успішного виконання завдання ракета впала у регіоні північної Атлантики.

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Як наголошує оборонне відомство, випробування проведено без наявності ядерного заряду й відповідно до міжнародних зобов'язань Франції у сфері озброєнь.

М51 – французька стратегічна твердопаливна балістична ракета, призначена для розміщення на підводних човнах.

Максимальна дальність пуску – до 10 тис. км.