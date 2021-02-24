США успішно випробували міжконтинентальну ракету Minuteman III

Сполучені Штати провели успішне випробування міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III на базі Ванденберг у Каліфорнії.

Про це повідомляє AirForce Times.

Військово-повітряні сили заявили, що випробування, під час якого ракета пролетіла приблизно 6,8 тис. км до атола Кваджалейн на Маршаллових островах, демонструє, що кошти ядерного стримування Сполучених Штатів здатні справлятися з погрозами, а також «заспокоювати» союзників.

США провели успешные испытания межконтинентальной баллистической ракеты pic.twitter.com/i8QmhgSOcg — Голос Америки (@GolosAmeriki) February 24, 2021

«Флот міжконтинентальних балістичних ракет нашої країни знаходиться напоготові 24/7. Експлуатаційні випробування підтверджують готовність та надійність Minuteman III», - заявив генерал-лейтенант Ентоні Коттон, заступник командувача Глобальним ударним командуванням ВПС США.

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Як зазначається, підготовка та планування цих запусків відбувається на 6-12 місяців раніше терміну, а календарі запусків плануються на п'ять років раніше. В результаті ВПС США заявили, що ці запуски не відповідають світовим подіям або регіональній напруженості.

Фото: U.S. Space Force by Brittany E. N. Murphy