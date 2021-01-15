КНДР показала новий тип балістичних ракет для підводних човнів

Північна Корея представила новий тип балістичних ракет, що запускаються з підводних човнів.

Північнокорейські державні ЗМІ охарактеризували їх як «наймогутнішу зброю у світі», передає Укрінформ з посиланням на ВВС.

Кілька цих ракет було продемонстровано у Пхеньяні під час військового параду, присвяченого черговому з'їзду Трудової партії Кореї.

На зображеннях, опублікованих північнокорейськими державними ЗМІ, видно, що як мінімум чотири великі чорно-білі ракети провезли повз натовп, в якому розмахували прапорами.

Як повідомлялося, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин на восьмому з'їзді правлячої Трудової партії КНДР назвав США "найбільшим ворогом" і пригрозив продовжувати розвивати ядерний потенціал.

Фото: KCNA