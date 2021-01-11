Південна Корея заявила про готовність до діалогу із КНДР будь-де і будь-коли

Влада Південної Кореї готова будь-коли й будь-де вести перемовини із КНДР, в тому числі й у безконтактний спосіб.

Про це заявив президент Південної Кореї Мун Чже Ін, повідомляє кореспондент Укрінформу з посиланням на Сіньхуа.

“Наша готовність зустрітися із КНДР у будь-який час та в будь-якому місці й вести діалог, навіть безконтактно, незмінна”, - сказав Мун.

За його словами, головна сила мирного процесу на Корейському півострові - діалог, співпраця та співіснування у боротьбі з пандемією COVID-19.

Президент Південної Кореї запропонував КНДР започаткувати регіональний діалог для співпраці з питань охорони здоров’я в Азії.

На його переконання, співпраця між Півднем і Північчю з метою протистояння пандемії може перерости у кооперацію й з інших питань, таких як інфекційні захворювання свійських тварин, природні катаклізми.