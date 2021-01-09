Кім Чен Ин назвав США «найбільшим ворогом» та пригрозив продовженням ядерної програми

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин назвав США "найбільшим ворогом" КНДР та пригрозив продовжувати розвивати ядерний потенціал.

Ці заяви пролунали на восьмому з'їзді правлячої Трудової партії КНДР, передає Укрінформ з посиланням на Yonhap.

За словами Кіма, політика Вашингтона щодо Пхеньяна не зміниться незалежно від того, хто буде главою Білого дому.

Він також заявив, що зміна "ворожої позиції" США стане ключем до налагодження відносин між країнами.

Водночас Кім повідомив про нібито завершення дослідження для розробки нових ядерних підводних човнів. Також він заявив про підготовку до випробувань та виготовлення різноманітної зброї.

Зазначається, що це перша публічна реакція лідера КНДР на зміну влади у США з часу обрання Джо Байдена президентом. На думку експертів, ці заяви мають на меті вчинити тиск на нову адміністрацію у Вашингтоні.

Раніше обраний президент США Джо Байден заявив, що не зустрічатиметься з лідером Північної Кореї без передумов, пообіцявши проводити "принципову" дипломатію щодо Пхеньяна. Він назвав Кіма "бандитом" і "диктатором" і засудив свого попередника Дональда Трампа за проведення двосторонніх самітів.

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Як повідомляв Укрінформ, президент США Дональд Трамп з 2018 року мав щонайменше три зустрічі з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Головним питанням на переговорах було ядерне роззброєння КНДР та припинення Пхеньяном розробок балістичних ракет. В обмін на це США пропонували зняти економічне ембарго з КНДР та посприяти економічному розвитку країни.