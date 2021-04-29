Блінкен застеріг союзників США проти закупівлі російської зброї

Держсекретар Ентоні Блінкен у середу під час круглого столу в онлайн застеріг Туреччину та інших союзників США проти закупівлі систем озброєнь у Росії, зазначивши, що такі дії можуть призвести до санкцій і загострити відносини з Вашингтоном.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на The Hill.

Блінкен особливо виділив Туреччину, яка веде переговори з РФ про другу закупівлю зенітно-ракетних систем С-400, за що її може бути покарано відповідно до Закону про протидію супротивникам Америки за допомогою санкцій (CAATSA).

«Надалі також дуже важливо, щоб Туреччина і врешті всі союзники та партнери США уникали закупівель російської зброї, включаючи С-400», - наголосив Блінкен.

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США вперше запровадили санкції проти Туреччини в грудні за закупівлю систем С-400 у 2019 році.

Санкції були спрямовані проти Секретаріату оборонної промисловості Туреччини, його керівника та інших посадовців. Було заборонено всі експортні ліцензії та дозволи в США й запроваджено візові обмеження та заморожування активів для фізичних осіб і установ. Крім того, США ввели обмеження на експорт товарів і послуг з Туреччини.

Попри ці санкції, Анкара заявила, що веде переговори з Росією про нову закупівлю системи озброєнь.

Нагадаємо: напруження у відносинах між США і Туреччиною посилилося після заяви Байдена про визнання різанини вірмен у Османській імперії 1915 року геноцидом.