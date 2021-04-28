Блінкен назвав умови співпраці США та Росії

Глава Держдепартаменту США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон і Москва зможуть співпрацювати, якщо Росія не буде загострювати двосторонні відносини.

Як передає Укрінформ, про це він сказав в інтерв'ю CNN, текст якого опублікований на сайті Держдепу.

«… Ми віддали б перевагу більш стабільним, передбачуваним відносинам. Але це, зрештою, залежить від Путіна. Якщо його подібна поведінка продовжиться, ми будемо протистояти їй і відповідати на неї», - заявив Блінкен.

За словами глави Держдепу, якщо президент РФ відмовиться від ескалації, то США та Росія змогли би працювати разом у деяких сферах спільних інтересів, «наприклад, в області стратегічної стабільності».

Як повідомляв Укрінформ, адміністрація Джо Байдена зайняла жорстку позицію відносно Росії, звинувативши її у втручанні в американські вибори; масштабній хакерській атаці через програмне забезпечення SolarWinds; застосуванні забороненої хімічної зброї; вербуванні талібів в Афганістані з метою вбивства військових США та союзних країн. Крім того, офіційний Вашингтон твердо виступив на підтримку України в умовах останньої ескалації з боку РФ.

У цьому зв’язку 13 квітня глава Білого дому Джо Байден запропонував Володимиру Путіну провести зустріч влітку в Європі, щоб обговорити всі питання, які викликають занепокоєння у Сполучених Штатів.

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