Штати не прагнуть загострення з Росією, однак готові тиснути далі – Білий дім
Про це розповів у вівторок представник Білого дому під час телефонного брифінгу щодо порядку денного адміністрації Байдена у сфері безпеки за 100 днів перебування в офісі, передає власний кореспондент Укрінформу.
«Ми не будемо відходити від того, щоби змушувати Росію розплачуватися за ті дії, які, на наше переконання, виходять за межі та є неприйнятними з точки зору відповідальної держави», - підкреслив посадовець.
У цьому зв’язку він зауважив, що з початку роботи нової адміністрації США та з моменту першої телефонної розмови президентів Байдена і Путіна підхід американської сторони до Росії був послідовним.
Чиновник нагадав про серію кроків нинішньої команди в Вашингтоні щодо ретельної оцінки зловмисних дій Росії розвідувальною спільнотою США, а також санкцій, які послідували у відповідь. Водночас, за його словами, Сполучені Штати «не прагнуть ескалації з РФ».
Як повідомляв Укрінформ, адміністрація Джо Байдена зайняла жорстку позицію відносно Росії, звинувативши її у втручанні в американські вибори; масштабній хакерській атаці через програмне забезпечення SolarWinds; застосуванні забороненої хімічної зброї; вербуванні талібів в Афганістані з метою вбивства військових США та союзних країн. Крім того, офіційний Вашингтон твердо виступив на підтримку України в умовах останньої ескалації з боку РФ.
У цьому зв’язку 13 квітня глава Білого дому Джо Байден запропонував Володимиру Путіну провести зустріч влітку в Європі, щоби обговорити всі питання, які викликають занепокоєння у Сполучених Штатів.