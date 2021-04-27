У Чорне море увійшов американський військовий катер

Патрульний катер берегової охорони США Hamilton 27 квітня увійшов у Чорне море. Він буде підтримувати американських союзників та партнерів у Чорноморському регіоні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Шостого флоту США.

Як заявили у Шостому флоті, Hamilton є першим катером берегової охорони США, який увійшов у Чорне море з 2008 року.

Востаннє Чорне море відвідував катер берегової охорони USCGC Dallas, який входив до Чорного моря двічі, у 2008 та 1995 роках.

Як повідомляв Укрінформ, американська влада направила до Чорного моря патрульний катер Берегової охорони США Hamilton.

Два російські великі десантні кораблі Північного флоту «Олександр Отраковський» та «Кондопога» наразі залишаються у Чорному морі після «великих навчань» РФ біля окупованого Криму.

Речник Пентагону Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати Америки продовжать уважно спостерігати за відведенням військових сил Російської Федерації від кордонів України, адже ще зарано стверджувати, що російські війська відведені.

Фото з сайту: c6f.navy.mil