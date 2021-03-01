Росія ігнорує захоронені на маршруті Nord Stream 2 хімічні речовини часів війни – розвідка

Росія продовжує прискорювати роботи з прокладання газопроводу «Північний потік-2», приховуючи інформацію про небезпеку у зв’язку із захороненими на дні в районі острова Бронхольм хімічними отруйними речовинами часів Другої світової війни.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

«Швидкі темпи прокладання труби в Данських водах в умовах збільшуваного політичного пресингу з боку керівних компаній щодо необхідності якнайшвидшого завершення робіт призводять до зростання загроз не лише екології, але й життю та здоров’ю членів екіпажу. Актуалізувався чинник, про який попереджали екологи – хімічні отруйні речовини часів Другої світової війни, які були захоронені на дні в районі о. Бронхольм. Маршрут трубопроводу «Північний потік 2» проходить поруч із цією зоною», - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в СЗРУ, за останні пів століття морські течії зрушили чималу кількість контейнерів з бойовими отруйними речовинами та розкидали їх на значній площі навколо острова. Упродовж останніх щонайменше 35 років такі контейнери та боєприпаси періодично випадково виявляють на сході та півдні від о. Бронхольм.

У Службі зовнішньої розвідки нагадали, що для мінімізації екологічних ризиків Данія, як умову надання дозволу на прокладання трубопроводу у своїх водах, висувала обов’язковість використання суден із динамічним позиціонуванням (DP). Такі судна мав підрядник РФ у проєкті – компанія Allseas. Але під загрозою санкцій у 2019 році вона вийшла з проєкту і вивела свої судна.

У Росії ж єдиним трубоукладачем з DP виявився «Академик Черский». Однак його технічний стан не дає змоги й досі почати роботи. «Тому РФ доклала значних зусиль і домоглася отримання змін у данському дозволі, що дали «зелене світло» використанню якірного позиціонування. Тепер у водах Данії працює трубоукладач «Фортуна», що використовує 12 (!) якорів для свого позиціонування. І кожен з них ризикує зачепити небезпечний об’єкт на дні», - наголосили в СЗРУ.

Усвідомлюючи високий рівень небезпеки, росіяни, за даними розвідки, в терміновому порядку доставили на задіяні в роботах судна ампули з атропіном (антидот при отруєнні бойовими отруйними речовинами). «Однак, попри небезпеку життю і здоров’ю екіпажів та екосистемі Балтійського моря в цілому, Росія продовжує прискорювати роботи з прокладання труби, приховуючи від громадськості будь-яку інформацію», - вказали у Службі зовнішньої розвідки України.

Як повідомляв Укрінформ, газопровід «Північний потік -2» з РФ до Німеччини, довжина якого перевищує 1 200 кілометрів, побудований на 94%. Рік тому завдяки американським санкціям будівництво «Північного потоку-2» було призупинене, однак російська сторона поновила роботи власними силами за згодою німецької сторони.