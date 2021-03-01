Протести в Єревані: в урядовій будівлі вимагали відставки Пашиняна

В Єревані кілька десятків активістів провели в понеділок в урядовій будівлі №3 акцію протесту з вимогою відставки прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна.

Про це повідомляє агентство Новини-Вірменія, передає Укрінформ.

В урядовій будівлі №3 розташовуються, зокрема, МОЗ, Міністерство діаспори, Міністерство навколишнього середовища, Міністерство праці та соціальних питань, Національний статистичний комітет та інші державні відомства.

На вході активістів спробували затримати співробітники охорони, проте мітингувальники пройшли всередину будівлі і почали скандувати гасла «Вірменія без Нікола», «Нікол Пашинян повинен піти».

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«Ця влада відтепер не є представником національних інтересів Вірменії. Ця влада не має права представляти нас як народ, як держава. Ваш керівник - прем'єр-міністр - не має зв'язку з Вірменією. Його підтримують лише Туреччина і Азербайджан», - заявив один з промовців.

Він закликав співробітників міністерств не піддаватися на провокації і нічого не боятися.

Учасники акції закликали також поліцейських наслідувати приклад армії, «яка стоїть поруч із народом».

Як повідомлялося, 25 лютого Генштаб ВС Вірменії затребував відставки уряду і прем'єр-міністра Нікола Пашиняна, звинувативши його в невмінні приймати адекватні рішення в даній кризовій та критичній для вірменського народу ситуації. У той же день Пашинян під час прямого ефіру заявив, що ухвалив рішення звільнити з посади главу Генштабу Оніка Гаспаряна.

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У Єревані пройшли мітинги прихильників і опонентів Пашиняна. Опозиція перекрила проспект Баграмяна, там, де будівля парламенту Вірменії, і оголосила про безстрокові цілодобові акції протесту, які триватимуть до відставки Пашиняна.

У суботу стало відомо, що президент Вірменії Армен Саркісян не підписав проєкт указу прем'єр-міністра Нікола Пашиняна про відставку начальника Генерального штабу ЗС РА, генерал-лейтенанта Оніка Гаспаряна. Він повернув його в апарат прем'єра з запереченнями. Пашинян одразу ж відправив його президенту.

На понеділок в Єревані заплановані два мітинги - прихильників Пашиняна, який пройде на площі Республіки о 18:30, і опозиції - він відбудеться о 18:00 на проспекті Баграмяна.